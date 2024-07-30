Армия Израиля нанесла удар по Бейруту
20:32 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская армия заявила, что нанесла удар по Бейруту. Его целью был один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах», ответственный, по данным Израиля, за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 израильских детей.
«Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
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