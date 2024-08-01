Служба инкассации Сбера обслуживает более 300 тысяч объектов по всей стране
10:30 01.08.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Инкассаторская служба Сбера была организована в 1992 году и на сегодняшний день является одной из самых крупных, современных и технологичных в России. Подразделения инкассации присутствуют практически во всех уголках страны и помогают клиентам в работе с наличными. Сегодня более 17 тыс. клиентов – юридических лиц выбрали службу инкассации Сбера, кассиры более чем на 217 тыс. объектов регулярно встречают инкассаторов этого банка. Работу с наличными более 56 тыс. объектов банка и 32 тысяч других кредитных организаций обеспечивает команда инкассации Сбера.
Ежедневно на маршруты выезжают около 2,8 тыс. бригад инкассаторов, и каждая – на бронированном автомобиле, который является современным технологическим комплексом, работающим в слаженной связке с командой профессионалов.
Сбер постоянно внедряет технологии в работу службы инкассации. Теперь заключить договор на инкассацию и управлять заездами можно не выходя из офиса через интернет-банк СберБизнес. Активно применяются инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют постоянно контролировать передвижение инкассаторов, предупреждают о внешних угрозах и помогают сделать маршруты быстрыми и удобными. Кроме того, повышается профессиональная подготовка работников, используются спецконтейнеры и другие современные методы защиты.
«Служба инкассации Сбера – крупнейшая в нашей стране и одна из самых высокотехнологичных. В работу подразделений инкассации постоянно внедряются передовые технологии. Но нашей главной ценностью остаются люди. Я вижу в глазах наших инкассаторов понимание, что они являются частью большой команды Сбера и от каждого зависит наш общий результат и успех наших клиентов, – отметил директор Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко. – Наши ребята – настоящие профессионалы, которые помогают клиентам чувствовать себя спокойно и уверенно, всегда придут на помощь и всегда рядом. Я верю, что инкассатор Сбера, собираясь утром на службу, думает не о том, что ему предстоит перевозить тяжелые сумки в опасной обстановке, а о том, что он своей ежедневной работой обеспечивает жизнеспособность экономики страны».
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