РФ не готова оценивать план Трампа по Украине, не зная его содержания — Матвиенко
11:05 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не готова давать оценку плану экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, не зная, в чем этот мирный план состоит. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
«Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А вот интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные», — отметила Матвиенко.
«Мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем. Поэтому хотелось бы его получить, хотелось бы его услышать, с тем чтобы можно было дать ему оценку», — подчеркнула председатель Совфеда.
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