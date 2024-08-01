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НОВОСТИ

Украинский коптер атаковал грузовик в Курской области

13:20 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за день нанесли удар по Глушковскому району, в результате последней атаки дрона на грузовик ранен водитель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«В Глушковском районе в результате атаки украинского коптера на транспортное средство ранен еще один человек. Водитель грузовой машины доставлен в Глушковскую районную больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи», — написал он.

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