ВСУ не получат требуемое количество F-16 из-за нехватки обученных пилотов — NYP

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат от западных стран необходимое количество истребителей F-16, поскольку у них нет такого числа обученных пилотов. Об этом говорится в материале газеты New York Post (NYP).

Как отмечает издание, подготовка летчиков занимает длительное время, и пока неясно, смогут ли пилоты, которые уже заканчивают обучение, в скором времени начать боевые вылеты или потребуется дополнительное время для тренировки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей «невелико».