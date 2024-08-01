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НОВОСТИ

ВСУ не получат требуемое количество F-16 из-за нехватки обученных пилотов — NYP

14:00 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат от западных стран необходимое количество истребителей F-16, поскольку у них нет такого числа обученных пилотов. Об этом говорится в материале газеты New York Post (NYP).

Как отмечает издание, подготовка летчиков занимает длительное время, и пока неясно, смогут ли пилоты, которые уже заканчивают обучение, в скором времени начать боевые вылеты или потребуется дополнительное время для тренировки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей «невелико».

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