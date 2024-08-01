Прошедшим обменом заключенными и задержанными Россия полностью удовлетворена – источник ТАСС

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом, в результате которого на Родину вернулись восемь россиян, все стороны полностью выдержали достигнутые договоренности, сообщил заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств.

По его словам, «российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом». Источник подчеркнул, что во «время подготовки и осуществления технически весьма сложного процесса обмена все многочисленные участвовавшие в нем стороны полностью выдержали достигнутые договоренности».