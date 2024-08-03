В США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост. Соответствующее заявление было выпущено накануне.

Его подписали председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол, а также их коллеги из Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Польши и ряда других стран.

В документе утверждается, что результаты президентских выборов в Венесуэле, победу на которых одержал Николас Мадуро, были сфальсифицированы, и что якобы было достаточно доказательств того, что их выиграл представитель оппозиции Эдмундо Гонсалес. "Говорит Москва"