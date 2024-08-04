Еще две авиакомпании приостановили полеты в международный аэропорт Тель-Авива
09:30 04.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испанские авиакомпании Iberia Express и Air Europa временно прекратили выполнение полетов в Тель-Авив. Об этом сообщили авиаперевозчики.
Air Europa временно прекратит выполнять регулярные рейсы между Мадридом и Тель-Авивом с 4 по 7 августа. В расписании Iberia Express указывается, что полеты в аэропорт имени Бен-Гуриона приостановлены по меньшей мере до 5 августа.
Ранее на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке полеты в Израиль приостановил ряд других международных авиакомпаний, в том числе германская Lufthansa, американские Delta и United Airlines.
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