Еще две авиакомпании приостановили полеты в международный аэропорт Тель-Авива

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанские авиакомпании Iberia Express и Air Europa временно прекратили выполнение полетов в Тель-Авив. Об этом сообщили авиаперевозчики.

Air Europa временно прекратит выполнять регулярные рейсы между Мадридом и Тель-Авивом с 4 по 7 августа. В расписании Iberia Express указывается, что полеты в аэропорт имени Бен-Гуриона приостановлены по меньшей мере до 5 августа.

Ранее на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке полеты в Израиль приостановил ряд других международных авиакомпаний, в том числе германская Lufthansa, американские Delta и United Airlines.