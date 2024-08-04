Ситуация в ходе конфликта становится для ВСУ все более безнадежной - Die Wel
11:45 04.08.2024 Источник: Газета.Ru
У президента Украины Владимира Зеленского нет выбора, кроме как начать подготовку к переговорам, поскольку ситуация в ходе конфликта становится для ВСУ все более безнадежной, а на Западе расширяется число политиков, выступающих за уступки Москве со стороны Киева. Об этом пишет издание Die Welt.
Как следует из текста, армии Украины не хватает личного состава, оружия и боеприпасов. Наиболее неблагоприятно для ВСУ ситуация складывается в Донецкой области, где ВС РФ вскоре смогут прорвать оборону на нескольких направлениях, отмечается в материале.
Кроме того, указывают авторы, страны Запада отказываются наращивать темпы военной помощи Украине.
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