11:45 Источник: Газета.Ru

У президента Украины Владимира Зеленского нет выбора, кроме как начать подготовку к переговорам, поскольку ситуация в ходе конфликта становится для ВСУ все более безнадежной, а на Западе расширяется число политиков, выступающих за уступки Москве со стороны Киева. Об этом пишет издание Die Welt.

Как следует из текста, армии Украины не хватает личного состава, оружия и боеприпасов. Наиболее неблагоприятно для ВСУ ситуация складывается в Донецкой области, где ВС РФ вскоре смогут прорвать оборону на нескольких направлениях, отмечается в материале.

Кроме того, указывают авторы, страны Запада отказываются наращивать темпы военной помощи Украине.