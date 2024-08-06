Зеленский заявил, что хочет до конца года подготовить базу для завершения конфликта
11:20 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев ставит целью до конца текущего года подготовить основу для завершения конфликта, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Заявление опубликовано на его сайте.
В последнее время из Киева на фоне военных успехов России на СВО все чаще стали звучать высказывания о стремлении к миру. По данным соцопросов, в украинском обществе растет число сторонников переговоров с РФ.
В то же время аналитики украинского издания «Страна» отмечали, что звучащие в последнее время заявления Зеленского о готовности начать мирные переговоры не означают реального намерения остановить боевые действия, а могут являться «большим маневром» и преследовать другие цели.
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