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Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается — Горелкин

16:12 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube не рассматривается, так как ответные меры с российской стороны не должны причинять вред собственным гражданам, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», — написал Горелкин в своем телеграм-канале.

Горелкин видит выход в ситуации с YouTube в официальном возвращении Google в Россию, чтобы компания обслуживала собственное оборудование, заплатила штрафы, вновь открыла представительство в РФ, а также соблюдала в российском сегменте местное законодательство.

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