Сбер представил новые модели своих умных колонок

19:15

Иллюстрация пресс-службы Сбера

Сбер представил обновление в линейке умных колонок Sber – SberBoom Home с встроенным Zigbee-модулем и LED-дисплеем, а также второе поколение модели SberBoom Mini . Оба устройства используют нейросетевую модель GigaChat, для запуска которой достаточно сказать: «Салют, включи GigaChat». Благодаря нейросети владельцы умных колонок могут решать множество творческих задач. Умные колонки разработаны партнером Сбера, компанией SberDevices.

SberBoom Home оснащена монохромным LED-дисплеем, на который по запросам пользователя выводится информация о времени, погоде или дорожном трафике. Ассистент научился выражать свои эмоции с помощью анимаций, которые отображаются на дисплее. Внешнее пластиковое покрытие колонки отличается высокой износостойкостью, ткань обработана специальной водоотталкивающей пропиткой. SberBoom Mini 2 в новом исполнении получила полупрозрачный корпус и обновленную цветовую палитру.

SberBoom Homе и SberBoom Mini 2 обладают мощностью звука 8 Вт и 5 Вт, акустикой 360 и технологией Magnetic Sound, что создает объемное звучание. Технология сочетает адаптивные алгоритмы обработки звука и применение более мощного неодимового магнита вместо распространенного ферритового. Все это позволяет получить более насыщенное и чистое звучание с глубокими басами даже при небольших размерах колонок. Миллионы треков доступны к прослушиванию в HiFi-стриминге Звук, а умные алгоритмы подберут музыку специально под предпочтения конкретного пользователя. Добавлять в Избранное теперь можно даже треки, звучащие по радио.

Новая колонка SberBoom Home способна заменить отдельный хаб для устройств умного дома и запускать локальные сценарии даже без подключения к интернету. Это стало возможным благодаря встроенному Zigbee-модулю, который позволяет подключать и управлять устройствами умного дома Sber, а также совместимыми устройствами от других производителей.

Через подключенную к ТВ умную колонку Sber искать фильмы, переключать каналы, управлять навигацией и видеоплеером из любого приложения можно без пульта – голосом. Кроме того, появилась возможность выводить звук с телевизоров прямо на умные колонки. Одна колонка усилит звучание, две одинаковых – позволят смотреть видео-контент со стереозвуком. Режим совместной работы постепенно станет доступен на всех устройствах под управлением Салют ТВ, начиная с ТВ-приставки SberBox.

Управлять воспроизведением музыки, сценариями умного дома, а также передавать сообщения между устройствами пользователи колонок могут голосом с помощью виртуального ассистента Салют. На устройстве можно активировать Детский режим, ограничивающий доступ к контенту 18+.

«Мы представили первую колонку Sber полтора года назад. И рост доли бренда на рынке умных колонок в 2,7 раза лишь за последние полгода – свидетельство того, что мы создаем не просто девайсы, а пользовательский опыт, который нравится людям, – отметил CEO SberDevices Денис Филиппов. – Общение с виртуальным ассистентом стало неотъемлемой частью жизни, наши пользователи проводят за общением с ним минимум 3,5 часа в месяц. Базовые функции уже стали рутиной, но за этим удобством стоит множество часов исследований и разработки. Мы верим, что стоим на пороге большого технологического скачка, когда общение с колонкой превратится в привычное общение с большой языковой моделью, такой как GigaChat, и любой контент будет доступен всего за несколько шагов».

С 6 августа новые умные колонки Sber можно приобрести в официальном интернет-магазине SberDevices по рекомендованным ценам: 7990 руб. за SberBoom Home в «фисташковом» и «морском» цветах, с умным датчиком температуры и влажности в подарок и 4490 руб. – для SberBoom Mini 2 в цветах «неоновый серый», «квантовый черный», «электрический желтый» и «титановый синий». С 7 августа продажи начнутся на популярных маркетплейсах и в розничных сетях электроники.