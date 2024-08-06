Украинская ДРГ была выбита с территории Курской области. Противник понес потери – МО РФ
19:45 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), понеся потери у Курской области, отступила на свою территорию. Часть боевиков, попытавшихся закрепиться у госграницы, блокированы российскими военными, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение. Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии. Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары», — сообщили там.
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