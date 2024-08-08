США не обязаны защищать Европу в случае конфликта, считает кандидат в вице-президенты Вэнс
10:20 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не обязаны обеспечивать обороноспособность европейских стран в случае военной угрозы. Такое мнение выразил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс.
«Когда администрация [вице-президента США Камалы] Харрис говорит, что [президент РФ Владимир] Путин пойдет на Германию, если мы его не остановим, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии? Это четвертая или пятая по величине экономика в мире <…>, немцы должны сами инвестировать в свою оборону», — сказал он в интервью порталу Semafor, отметив, что США не должны «служить защитником безопасности Германии» и других стран Европы.
Вэнс пояснил, что в случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа США будут укреплять «дружбу» с Европой, однако потребуют от союзников «самодостаточности», прежде всего в военной и энергетической сферах.
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