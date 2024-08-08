0
0
2
НОВОСТИ

США не обязаны защищать Европу в случае конфликта, считает кандидат в вице-президенты Вэнс

10:20 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не обязаны обеспечивать обороноспособность европейских стран в случае военной угрозы. Такое мнение выразил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс.

«Когда администрация [вице-президента США Камалы] Харрис говорит, что [президент РФ Владимир] Путин пойдет на Германию, если мы его не остановим, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии? Это четвертая или пятая по величине экономика в мире <…>, немцы должны сами инвестировать в свою оборону», — сказал он в интервью порталу Semafor, отметив, что США не должны «служить защитником безопасности Германии» и других стран Европы.

Вэнс пояснил, что в случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа США будут укреплять «дружбу» с Европой, однако потребуют от союзников «самодостаточности», прежде всего в военной и энергетической сферах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 08.08.2024
На границе Эстонии с РФ начал действовать полный таможенный контроль
0
70
10:00 08.08.2024
Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль — Politico
0
82
09:32 08.08.2024
Вертолет «Робинсон» найден у вулкана на Камчатке
0
130
09:20 08.08.2024
ФБР обыскало дом бывшего разведчика США Риттера — NBC
0
149
09:05 08.08.2024
Медведев заявил, что в СВО нужно идти до Харькова, Киева, Одессы и дальше
0
201
09:00 08.08.2024
Силы ПВО сбили шесть БПЛА и пять ракет над Курской областью
0
175
22:20 07.08.2024
В NASA еще не решили, каким образом вернуть корабль CST-100 Starliner с орбиты
0
667
20:50 07.08.2024
На территории Курской области ввелен режим ЧС
0
722
19:25 07.08.2024
У США всего два ледокола, один из которых сломан, а второму почти 50 лет
0
715
18:40 07.08.2024
НАТО собирается разместить свои войска в финской Лапландии
0
762

Возврат к списку