Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание возникло на военном аэродроме в Липецкой области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — говорится в сообщении.