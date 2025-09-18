Путин рассказал, кто будет следующей «сменой» в руководстве России

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководящие посты должны занимать люди, которые ничего не боятся в служении Родине. Они и станут сменой нынешнего руководства страны, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Он упомянул об этом, говоря об участии в выборах ветеранов СВО.

«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», — сказал Путин.