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Глава МОК назвал прошедшие в Париже Олимпийские игры «сенсационными»

07:45 12.08.2024 Источник: Интерфакс

Летние Олимпийские игры завершились в воскресенье во французской столице. Торжественная часть церемонии прошла на стадионе "Стад де Франс" в парижском пригороде Сен-Дени.

"Объявляю Олимпийские игры 2024 года в Париже закрытыми", - заявил глава МОК Томас Бах после того, как погас олимпийский огонь.

Бах высоко оценил то, как прошли соревнования. "Это были сенсационные игры", - сказал глава МОК. Он отметил, что спортсмены, участвовавшие в соревнованиях "жили мирно", несмотря на то, что в ряде стран мира идут вооруженные конфликты. По мнению Баха олимпийцы, таким образом, "создали культуру мира".

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