В Киеве ждут грандиозного ответа на атаки в Курской области - СМИ

09:05 Источник: РБК

Украинские чиновники готовятся к жесткому ответу России на атаки ВСУ в Курской области. Это могут быть удары по важным объектам в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. Об этом The Times сообщил высокопоставленный источник в Минобороны Украины.

По его мнению, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными», — допустил собеседник.

Другой украинский чиновник в разговоре с AFP сообщил, что страна готовится к ответу России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине. РБК