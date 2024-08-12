В Киеве ждут грандиозного ответа на атаки в Курской области - СМИ
09:05 12.08.2024 Источник: РБК
Украинские чиновники готовятся к жесткому ответу России на атаки ВСУ в Курской области. Это могут быть удары по важным объектам в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. Об этом The Times сообщил высокопоставленный источник в Минобороны Украины.
По его мнению, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными», — допустил собеседник.
Другой украинский чиновник в разговоре с AFP сообщил, что страна готовится к ответу России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине. РБК
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