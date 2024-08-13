Польше будет нелегко сформировать 300-тысячную армию в ближайшие годы — глава БНБ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Польши в ближайшие годы будет непросто довести численность армии до 300 тыс. человек, как планировало бывшее военное руководство страны. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера в эфире радиостанции RMF24.

«[Это направление] нелегко реализовать в ближайшие годы», — отметил Севера. Вместе с тем, по его мнению, польское государство должно продолжать шаги в этом направлении. Помимо того, политик заявил, что в Варшаве исключают возможность привлечения проживающих в стране иностранцев к службе в войсках. В этой связи власти страны должны задуматься над тем, чтобы более масштабное участие населения в деятельности армии не наносило вред экономике страны, подчеркнул Севера.

По данным на июнь этого года, численность польской армии составляла 198 тыс. солдат и офицеров. Бывший глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак считал необходимым увеличить личный состав польской армии до 300 тыс. человек. Нынешний министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял о том, что численность ВС республики может составить 220 тыс. военных.