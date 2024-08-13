Израиль начнет производство собственных тяжелых авиабомб — СМИ
13:32 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль разработает и начнет производство собственных тяжелых бомб для своих ВВС с тем, чтобы преодолеть проблемы с задержками в поставках и обеспечить независимость в отношении критически важных типов боеприпасов. Об этом сообщает газета Israel Hayom.
По ее информации, принято решение о разработке и производстве тяжелых бомб для израильских ВВС, в том числе аналогичных американским авиабомбам весом в 907 кг, поставка которых была приостановлена на несколько месяцев «по указанию Белого дома». Ожидается, что разработка новых израильских бомб и начало их производства займут от 2 до 3 лет, указывает газета, отмечая со ссылкой на источники, что власти США «пока все еще не согласились поставлять тяжелые бомбы», но «проблема близка к решению».
Кроме того, по данным Israel Hayom, планируется увеличить производство в Израиле танков и БТР. Газета также сообщает, что израильские военные ожидают одобрения министерской комиссии на закупку эскадрильи F-15 в США и новых кораблей для израильских ВМФ.
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