ЕС перевел Украине почти 4,2 млрд евро бюджетной помощи — Еврокомиссия

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель перевел очередной транш бюджетной помощи Киеву «почти в 4,2 млрд евро» из Фонда для Украины — программы, объемом 50 млрд евро, рассчитанной на период до конца 2027 года. Об этом сообщила Еврокомиссия в распространенном заявлении.

«Сегодня (13 августа — прим. ТАСС) Еврокомиссия перевела почти 4,2 млрд евро Украине <…> из Фонда для Украины. Таким образом общее количество средств, уже выделенных из этого фонда (с начала 2024 года — прим. ТАСС), достигло 12 млрд евро», — сообщила ЕК.