Сбер подарил Крыму новый арт-объект на плато Ай-Петри
14:25 13.08.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Эта композиция – подарок Крыму от Урала. Арт-объект, выполненный из металла, искусственного и натурального камня, появился благодаря партнерству Сбера, курорта Mriya Resort & SPA, а также правительств Республики Крым, Свердловской и Челябинской областей. Открытие арт-объекта состоялось в ходе празднования 10-летия курорта Сбера Mriya Resort & SPA.
«Шепот гор» – одна из 10 уникальных композиций, которые будут подарены Крыму различными территориальными банками Сбербанка. Новые точки туристического притяжения скоро появятся по всему полуострову: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.
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