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Сбер подарил Крыму новый арт-объект на плато Ай-Петри

14:25 13.08.2024

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Фото пресс-службы Сбера
13 августа на плато Ай-Петри в Крыму открылся арт-объект «Шепот гор». На открытии скульптурной композиции присутствовал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Оригинальная композиция в виде двух лиц, смотрящих друг на друга, станет новой достопримечательностью полуострова. Арт-объект на Ай-Петри символизирует единство Крымских и Уральских гор: два хребта словно беседуют друг с другом. Центральное место в монументе занимает человек как продолжение природы, ее созерцатель и хранитель, ее олицетворение.

Эта композиция – подарок Крыму от Урала. Арт-объект, выполненный из металла, искусственного и натурального камня, появился благодаря партнерству Сбера, курорта Mriya Resort & SPA, а также правительств Республики Крым, Свердловской и Челябинской областей. Открытие арт-объекта состоялось в ходе празднования 10-летия курорта Сбера Mriya Resort & SPA.

«Шепот гор» – одна из 10 уникальных композиций, которые будут подарены Крыму различными территориальными банками Сбербанка. Новые точки туристического притяжения скоро появятся по всему полуострову: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.

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