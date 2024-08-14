Сын Байдена просил посла США в Италии помочь украинской компании Burisma — NYT

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын президента США Джо Байдена Хантер обращался в 2016 году к послу США в Италии за помощью для украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой тогда входил. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на документы американского Госдепартамента.

Издание отмечает, что Хантер написал как минимум одно письмо американскому послу, попросив о содействии прибыльному «геотермальному проекту» Burisma в итальянской области Тоскана. Сын Байдена хотел, чтобы ему помогли устроить встречу главы Тосканы с представителем украинской компании.

Как пишет газета, представительство США в Италии было озадачено тем, что Хантер Байден действует в интересах иностранной компании, и ответило ему, что без одобрения министерства торговли взаимодействовать с правительством Италии, оно не может. Адвокат Хантера заявил The New York Times, что обращение его клиента в миссию США в Италии не принесло результатов, запрашиваемая им встреча не была организована, проект реализован не был.