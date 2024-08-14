0
0
54
НОВОСТИ

Сын Байдена просил посла США в Италии помочь украинской компании Burisma — NYT

10:05 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын президента США Джо Байдена Хантер обращался в 2016 году к послу США в Италии за помощью для украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой тогда входил. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на документы американского Госдепартамента.

Издание отмечает, что Хантер написал как минимум одно письмо американскому послу, попросив о содействии прибыльному «геотермальному проекту» Burisma в итальянской области Тоскана. Сын Байдена хотел, чтобы ему помогли устроить встречу главы Тосканы с представителем украинской компании.

Как пишет газета, представительство США в Италии было озадачено тем, что Хантер Байден действует в интересах иностранной компании, и ответило ему, что без одобрения министерства торговли взаимодействовать с правительством Италии, оно не может. Адвокат Хантера заявил The New York Times, что обращение его клиента в миссию США в Италии не принесло результатов, запрашиваемая им встреча не была организована, проект реализован не был.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 14.08.2024
Каждый пятый родитель в РФ считает жесткими условия договоров на целевое обучение в вузах
0
25
10:00 14.08.2024
Стоимость минимальной корзины продуктов в РФ с начала года выросла на 10,6% — Руспродсоюз
0
77
09:32 14.08.2024
Президент Мексики отказался принять в Мехико лидера Аргентины
0
123
09:20 14.08.2024
В ФРГ выдан ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам «Севпотоков»
0
147
09:05 14.08.2024
Кисида не будет выдвигаться на пост главы правящей партии и покинет пост премьера Японии
0
175
09:00 14.08.2024
За ночь над Россией средства ПВО сбили 117 беспилотников и четыре ракеты
0
188
22:45 13.08.2024
Вице-канцлер ФРГ заявил, что мер для выхода страны из кризиса принято недостаточно
0
595
20:50 13.08.2024
США и ЕС дали Украине «благословение» на атаку в Курской обоасти - Bloomberg
0
740
20:38 13.08.2024
Сбер помогает реконструировать парк Воронцовского дворца в Крыму
0
619
20:20 13.08.2024
Губернатор Белгородской области сообщил, что обстановка в Краснояружском районе нормализуется
0
674

Возврат к списку