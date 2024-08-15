Минюст РФ предлагает ограничить сроки отсутствия нотариуса на работе
09:32 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции России считает необходимым ограничить срок отсутствия нотариуса на работе, когда от его имени полномочия осуществляет помощник. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Он отметил «несколько десятков» случаев, когда нотариусы выезжали за границу на продолжительное время, а их контора работала (в июле на заседании президиума Совета законодателей РФ он привел пример, когда нотариус выехал в Майами на 652 дня, но сохранил статус, и за него трудился помощник). «А есть еще случай, когда нотариус находится под стражей, и тем не менее его контора продолжает работать, а нотариальные действия осуществляются помощником. Естественно, такого быть не должно, — подчеркнул министр. — Все подобные случаи должны регулироваться законом, и мы будем создавать оптимальные для этого процедуры».
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