В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера
11:32 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал он.
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