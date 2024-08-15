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НОВОСТИ

В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера

11:32 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал он.

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