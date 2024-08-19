«Объединяем дороги страны!»: ко Дню государственного флага России «Роснефть» провела автопробег в Ставропольском крае

17:35

Фото с сайта www.rosneft.ru



Автопробег «Объединяем дороги страны» состоялся при поддержке «Роснефти» в Ставропольском крае. Событие было приурочено ко Дню государственного флага Российской Федерации. Участие приняли губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов и Максим Туриев, а также десятки автолюбителей и волонтеров. Колонна машин, украшенных российскими триколорами и гербами Ставропольского края, проехала по живописному маршруту Ставрополь – Зеленокумск. В событии участвовали 60 автомобилей из 14 муниципалитетов Ставрополья. По маршруту автопробега машины делали остановки на заправочных станциях «Роснефти», где к группе присоединялись участники акции из Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и краевых муниципалитетов.

Первой остановкой стала автозаправочная станция «Роснефти» в Кочубеевском муниципальном округе, где автолюбители дозаправили машины, проверили давление в шинах и уровень масла. В финальной точке автопробега – на трассе «Каскад» – автомобили выстроились в форме российского триколора.

На трассе «Каскад» в воскресенье состоялись также соревнования в рамках автокросса «Энергия движения». На событие, организованное при поддержке «Роснефти», собралось более 1500 гостей и участников из разных городов РФ. Гости состязаний участвовали в викторинах и мастер-классах пилотов LADA Sport ROSNEFT. Леонид Панфилов и Максим Туриев вручали памятные подарки и призы тем, кто правильно ответил на вопросы об истории отечественного автоспорта, достижениях гоночной команды и истории нефтяного дела страны.