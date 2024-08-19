«Объединяем дороги страны!»: ко Дню государственного флага России «Роснефть» провела автопробег в Ставропольском крае
17:35 19.08.2024
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Фото с сайта www.rosneft.ru
Первой остановкой стала автозаправочная станция «Роснефти» в Кочубеевском муниципальном округе, где автолюбители дозаправили машины, проверили давление в шинах и уровень масла. В финальной точке автопробега – на трассе «Каскад» – автомобили выстроились в форме российского триколора.
На трассе «Каскад» в воскресенье состоялись также соревнования в рамках автокросса «Энергия движения». На событие, организованное при поддержке «Роснефти», собралось более 1500 гостей и участников из разных городов РФ. Гости состязаний участвовали в викторинах и мастер-классах пилотов LADA Sport ROSNEFT. Леонид Панфилов и Максим Туриев вручали памятные подарки и призы тем, кто правильно ответил на вопросы об истории отечественного автоспорта, достижениях гоночной команды и истории нефтяного дела страны.
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