0
0
3
НОВОСТИ

«Объединяем дороги страны!»: ко Дню государственного флага России «Роснефть» провела автопробег в Ставропольском крае

17:35 19.08.2024

83.JPG
Фото с сайта www.rosneft.ru
Автопробег «Объединяем дороги страны» состоялся при поддержке «Роснефти» в Ставропольском крае. Событие было приурочено ко Дню государственного флага Российской Федерации. Участие приняли губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов и Максим Туриев, а также десятки автолюбителей и волонтеров. Колонна машин, украшенных российскими триколорами и гербами Ставропольского края,   проехала по живописному маршруту Ставрополь – Зеленокумск. В событии участвовали 60 автомобилей из 14 муниципалитетов Ставрополья. По маршруту автопробега машины делали остановки на заправочных станциях «Роснефти», где к группе присоединялись участники акции из Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и краевых муниципалитетов.

Первой остановкой стала автозаправочная станция «Роснефти» в Кочубеевском муниципальном округе, где автолюбители дозаправили машины, проверили давление в шинах и уровень масла. В финальной точке автопробега – на трассе «Каскад» – автомобили выстроились в форме российского триколора.

На трассе «Каскад» в воскресенье состоялись также соревнования в рамках автокросса «Энергия движения». На событие, организованное при поддержке «Роснефти», собралось более 1500 гостей и участников из разных городов РФ. Гости состязаний участвовали в викторинах и мастер-классах пилотов LADA Sport ROSNEFT. Леонид Панфилов и Максим Туриев вручали памятные подарки и призы тем, кто правильно ответил на вопросы об истории отечественного автоспорта, достижениях гоночной команды и истории нефтяного дела страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5698
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
6062
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5571
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5765
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5689
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5709
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5680
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5702
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5634
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5641

Возврат к списку