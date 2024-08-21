Из РФ за семь месяцев 2024 года выдворено на 55,2% больше мигрантов-нарушителей — МВД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество мигрантов-нарушителей, выдворенных из России за семь месяцев текущего года, увеличилось на 55,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По итогам первого полугодия принято на 53,2% больше решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, чем за семь месяцев 2023 года. Удалено из России на 55,2% больше иностранцев — нарушителей законодательства», — написала она в телеграм-канале.