0
0
69
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что не осуждает действия французских властей в отношении Дурова — БелТА

16:12 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает действия французских властей в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова.

«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай», — отметил Лукашенко, выступая на Республиканском педагогическом совете. Слова президента приводит агентство БелТА.

«Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» — спросил Лукашенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 27.08.2024
Глава МАГАТЭ сообщил, что увидел следы ударов дронов на Курской АЭС
0
33
16:00 27.08.2024
Стармер заявил, что британская экономика находится в плачевном состоянии
0
99
15:32 27.08.2024
РФ хотела бы помешать попыткам цветной революции в Грузии, делясь разведданными — Нарышкин
0
163
15:12 27.08.2024
На Украине признали, что вмешивались в выборы США «в предыдущие годы»
0
193
15:00 27.08.2024
У ВСУ не хватает сил и средств для ведения боев у Волчанска — Марочко
0
206
14:55 27.08.2024
В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» прошел очередной концерт марафона «Музыка в цехах»
0
164
14:32 27.08.2024
ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляции — Песков
0
234
14:12 27.08.2024
Запасов газа в Европе может не хватить в случае непредвиденных обстоятельств — Bloomberg
0
229
14:00 27.08.2024
Моди сказал Путину, что готов помочь в урегулировании ситуации на Украине
0
263
13:32 27.08.2024
РФ готова помогать Дурову, но ситуация осложнена его французским гражданством — Песков
0
272

Возврат к списку