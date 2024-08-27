Лукашенко заявил, что не осуждает действия французских властей в отношении Дурова — БелТА

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает действия французских властей в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова.

«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай», — отметил Лукашенко, выступая на Республиканском педагогическом совете. Слова президента приводит агентство БелТА.

«Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» — спросил Лукашенко.