Украина не войдет в Евросоюз без согласия Польши — Дональд Туск

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не сможет войти в Евросоюз без согласия на это Польши. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя высказывания 28 августа главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об операции «Висла», в результате которой 27–28 апреля 1947 года произошло переселение украинцев с юго-восточных земель Польши на север и запад страны.

«Я однозначно негативно оцениваю то, что высказал украинский министр иностранных дел, как по вопросам интерпретации истории, так и самой проблеме эксгумации [жертв Волынской резни]», — цитирует главу правительства Польши портал onet.pl.

Дональд Туск поддержал мнение вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, высказанное им сегодня в США, о невозможности для Украины вступить в ЕС без польского согласия. «Пан вице-премьер не открыл Америку. Украина не станет членом Евросоюза без польского согласия», — подтвердил Туск.

«Украина и украинцы при нашем большом уважении и поддержке их военных усилий должны понять, что вступление в Евросоюз — это также вступление в зону стандартов, касающихся политической и исторической культуры. И пока со стороны Украины не будет уважения к этим стандартам, она не станет частью европейской семьи», — добавил премьер-министр Польши.