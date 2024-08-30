Украина не войдет в Евросоюз без согласия Польши — Дональд Туск
16:32 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не сможет войти в Евросоюз без согласия на это Польши. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя высказывания 28 августа главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об операции «Висла», в результате которой 27–28 апреля 1947 года произошло переселение украинцев с юго-восточных земель Польши на север и запад страны.
«Я однозначно негативно оцениваю то, что высказал украинский министр иностранных дел, как по вопросам интерпретации истории, так и самой проблеме эксгумации [жертв Волынской резни]», — цитирует главу правительства Польши портал onet.pl.
Дональд Туск поддержал мнение вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, высказанное им сегодня в США, о невозможности для Украины вступить в ЕС без польского согласия. «Пан вице-премьер не открыл Америку. Украина не станет членом Евросоюза без польского согласия», — подтвердил Туск.
«Украина и украинцы при нашем большом уважении и поддержке их военных усилий должны понять, что вступление в Евросоюз — это также вступление в зону стандартов, касающихся политической и исторической культуры. И пока со стороны Украины не будет уважения к этим стандартам, она не станет частью европейской семьи», — добавил премьер-министр Польши.
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