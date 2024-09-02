В Финляндии заграждение на границе с Россией сделают выше — пограничники
18:40 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заграждение на границе с Россией, которое возводится в Финляндии, решено сделать на полметра выше, чем планировалось: общая высота достигнет 3,5 метра, а сеть станет более густой. Об этом сообщается в пресс-релизе Пограничной охраны Финляндии.
Помимо этого, усовершенствованы крепления и конструкции ограждения, ворота и барьеры. Изменения затронут, в том числе ближайшие к густонаселенным районам в России участки в районе КПП «Нуйямаа» и железнодорожного КПП «Вайниккала» протяженностью 17 километров. Ожидается, что этот участок будет полностью введен в эксплуатацию летом 2026 года, уточняется в сообщении.
«Теперь проект имеет все условия для его полной реализации. Полное финансирование проекта было обеспечено в бюджете весной 2024 года, что позволило досрочно завершить испытания и закупки», — говорит руководитель проекта в Пограничной охране Эркки Матилайнен. Первой задачей станет строительство около 70 километров барьеров в Юго-Восточной Финляндии, Северной Карелии, Кайнуу (Лапландия) и Северо-Восточной Финляндии. Всего в летне-осенний период будет запущено строительство на 8 участках. Поздней осенью запустят работы на новых участках — достигающих 128 км, уточняется в сообщении.
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