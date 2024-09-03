МУС следует бояться попыток исполнить их ордер против Путина — Медведев
10:20 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судьям и прокурорам Международного уголовного суда (МУС) следует опасаться, если кто-то попытается исполнить их ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Евросоюза об «обеспокоенности» в связи с визитом российского лидера в Монголию, которая является членом МУС.
«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении. Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного „суда“ больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой <…> бумажки», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 10:05 03.09.2024
- Начальство не портит настроение только 31% россиян - исследование
- 10:00 03.09.2024
- Пехотинцы ЧФ устроили засаду и остановили продвижение ВСУ в приграничье Курской области
- 09:32 03.09.2024
- Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 7-10 трлн рублей к 2050 г.
- 09:20 03.09.2024
- Тайвань предложил Китаю забрать у России Дальний Восток
- 09:05 03.09.2024
- Продажи новых авто в РФ в январе — августе выросли на 52%, до 1,174 млн единиц
- 09:00 03.09.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА самолетного типа над Брянской и Калужской областями
- 22:40 02.09.2024
- Израиль не намерен отводить войска от границы Газы с Египтом, подтвердил Нетаньяху
- 22:00 02.09.2024
- Немцы боятся, что их втянут в большую войну — Вагенкнехт
- 21:20 02.09.2024
- Венгрия не выживет без поставок нефти из России — Сийярто
- 20:40 02.09.2024
- Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать