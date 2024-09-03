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МУС следует бояться попыток исполнить их ордер против Путина — Медведев

10:20 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьям и прокурорам Международного уголовного суда (МУС) следует опасаться, если кто-то попытается исполнить их ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Евросоюза об «обеспокоенности» в связи с визитом российского лидера в Монголию, которая является членом МУС.

«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении. Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного „суда“ больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой <…> бумажки», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

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