Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 2,024 трлн руб.
18:40 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 сентября 2024 года, по предварительным данным, составили 2,024 трлн руб., или 64,5% от плана, сообщается на сайте Минфина РФ.
Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов «Демография» (77,6%), «Культура» (73,7%), «Здравоохранение» (69,1%), «Образование» (65,6%) и «Наука и университеты» (65,1%).
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