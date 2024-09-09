Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 2,024 трлн руб.

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 сентября 2024 года, по предварительным данным, составили 2,024 трлн руб., или 64,5% от плана, сообщается на сайте Минфина РФ.

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов «Демография» (77,6%), «Культура» (73,7%), «Здравоохранение» (69,1%), «Образование» (65,6%) и «Наука и университеты» (65,1%).