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Подвал и первый этаж многоквартирного жилого дома обрушились в Перми

11:00 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подвал и первый этаж многоквартирного жилого дома на площади 36 кв. метров обрушились в Перми. Из здания эвакуированы 17 человек, сообщает глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

«В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 кв. м. Из здания эвакуированы 17 жильцов. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», — сообщил Соснин.

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