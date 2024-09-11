Подвал и первый этаж многоквартирного жилого дома обрушились в Перми

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подвал и первый этаж многоквартирного жилого дома на площади 36 кв. метров обрушились в Перми. Из здания эвакуированы 17 человек, сообщает глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

«В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 кв. м. Из здания эвакуированы 17 жильцов. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», — сообщил Соснин.