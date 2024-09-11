РФ собрала самый большой урожай картофеля за последние 30 лет — Мишустин
13:00 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в этом году поставила рекорды по урожаю картофеля, а также сбору овощей и фруктов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Есть новые рекорды по сбору овощей и фруктов в организованном секторе — по урожаю картофеля, который был максимальным за последние тридцать лет», — сказал председатель правительства в видеообращении к коллегии Минсельхоза.
По данным главы кабинета министров, также «растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы, устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности».
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