В Мурманской области сбиты три беспилотника

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три украинских беспилотника сбиты системой противовоздушной обороны в небе над Мурманской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», — сообщил он.