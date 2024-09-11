В Мурманской области сбиты три беспилотника
15:32 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три украинских беспилотника сбиты системой противовоздушной обороны в небе над Мурманской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.
«Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», — сообщил он.
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