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Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом на Маврикии

15:12 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналистка Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — предписывается указом.

Другим указом глава государства освободил от должности занимавшего пост Константина Климовского.

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