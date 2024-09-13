Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом на Маврикии
15:12 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналистка Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — предписывается указом.
Другим указом глава государства освободил от должности занимавшего пост Константина Климовского.
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