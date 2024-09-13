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НОВОСТИ

Певица Маргарита Суханкина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

15:49 13.09.2024

В Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывала оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина. Она выступила перед посетителями учреждения – военнослужащими и потенциальными контрактниками. «Здесь нет никакой болтовни, нет никакого обмана, - заявила артистка. - И лишний раз я убедилась в том, насколько все по-настоящему и по-честному происходит у нас в стране».

Певица пожелала военнослужащим энергии, сил, хорошего настроения и здоровья. «Ждем вас дома, ждем с нетерпением. Возвращайтесь скорее!» – заявила она.

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Учреждение было открыто в апреле 2023 года и открыто без выходных - по будням с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, а в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Посетители могут записаться на визит в пункт отбора онлайн - на портале mos.ru. На этом же сайте есть список нужных для заключения контракта документов.

В Москве информацию о службе по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. Также на вопросы отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telergam.

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