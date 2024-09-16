Выходец одной из стран СНГ, готовивший теракты, задержан в Ростовской области
11:00 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали выходца одной из стран СНГ, которого подозревают в подготовке терактов по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина одной из стран СНГ, связанная с подготовкой к совершению диверсии в отношении объектов жизнеобеспечения населения. Действуя по заданию украинских специальных служб, через территорию третьих стран он прибыл в Россию, где совершил умышленные действия, направленные на приготовление к преступлению. Он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для осуществления диверсионных актов», — говорится в сообщении.
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