Украинская ракета уничтожена утром над Курской областью
11:32 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы ПВО уничтожили ракету Вооруженных сил Украины над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал он.
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