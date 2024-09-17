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НОВОСТИ

Украинская ракета уничтожена утром над Курской областью

11:32 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО уничтожили ракету Вооруженных сил Украины над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал он.

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