Украинская ракета уничтожена утром над Курской областью

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО уничтожили ракету Вооруженных сил Украины над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал он.