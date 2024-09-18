0
0
16
НОВОСТИ

Более 10 дронов пытались атаковать Энергодар — мэр

13:00 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 18 сентября пытались атаковать территорию Энергодара, являющегося городом-спутником Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил мэр Эдуард Сеновоз.

«С утра более 10 дронов, основную часть этих дронов защитники города нейтрализовали, сбили. Но, к сожалению, в газовоз два дрона попали», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

В администрации информировали ТАСС, что заправка, на которой находился газовоз, не повреждена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 18.09.2024
Верховный суд поддержал проекты, направленные на пресечение незаконной миграции — Яровая
0
21
12:32 18.09.2024
ОДКБ рассматривает Армению как равноправного партнера, готова к диалогу — генсек
0
102
12:20 18.09.2024
До 10% смертей пациентов могут быть связаны с ошибками диагностики — Мурашко
0
108
12:05 18.09.2024
ВС РФ ударами ФАБ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районе правобережья Днепра
0
141
12:00 18.09.2024
КНР защитит свои интересы, если США разместят ракеты в Японии — МИД
0
131
11:32 18.09.2024
ВВС Израиля атаковали военные объекты «Хезболлах» в нескольких районах на юге Ливана
0
215
11:20 18.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа ночевал в казармах ВСУ во время поездки в Киев — Time
0
224
11:05 18.09.2024
ВС РФ уничтожили две переправы ВСУ в Курской области
0
332
11:00 18.09.2024
Пашинян считает, что ОДКБ создала угрозы для суверенитета Армении
0
261
10:32 18.09.2024
В Татарстане выявлена женская ячейка террористической организации — ФСБ
0
873

Возврат к списку