Более 10 дронов пытались атаковать Энергодар — мэр
13:00 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 18 сентября пытались атаковать территорию Энергодара, являющегося городом-спутником Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил мэр Эдуард Сеновоз.
«С утра более 10 дронов, основную часть этих дронов защитники города нейтрализовали, сбили. Но, к сожалению, в газовоз два дрона попали», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
В администрации информировали ТАСС, что заправка, на которой находился газовоз, не повреждена.
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