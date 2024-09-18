Более 10 дронов пытались атаковать Энергодар — мэр

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 18 сентября пытались атаковать территорию Энергодара, являющегося городом-спутником Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил мэр Эдуард Сеновоз.

«С утра более 10 дронов, основную часть этих дронов защитники города нейтрализовали, сбили. Но, к сожалению, в газовоз два дрона попали», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

В администрации информировали ТАСС, что заправка, на которой находился газовоз, не повреждена.