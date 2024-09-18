Китай ввел санкции против компаний США из-за поставок оружия Тайваню

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай ввел ограничительные меры против 9 американских компаний из-за поставки Вашингтоном вооружений Тайваню. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Китая.

«Соединенные Штаты вновь объявили о продаже вооружений китайскому региону Тайвань, что серьезно нарушает принцип „одного Китая“ и три совместные китайско-американские коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ощутимый ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. В соответствии со статьями 3, 4, 6, 9 и 15 Закона КНР о противодействии иностранным санкциям, Китай принял решение ввести санкции против американских компаний», — отмечается в заявлении.

Их имущество на территории КНР будет заморожено, а китайским компаниям и частным лицам будет запрещено осуществлять с ними сделки. Рестрикции вступают в силу 18 сентября.