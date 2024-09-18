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Глава Минпромторга рассказал, когда намечены первые поставки клиентам самолета Ил-114

19:00 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сертификация обновленного самолета Ил-114 завершится в 2025 году, а первые поставки запланированы на апрель 2026 года. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия — 24» глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Сертификацию (Ил-114 — прим. ТАСС) мы планируем завершить в следующем году. Первые поставки у нас начинаются в апреле 2026 года», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие авиалайнеры могут быть интересны зарубежным покупателям.

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