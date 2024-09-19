После перестановок в ЕК фон дер Ляйен получит неограниченный контроль над политикой ЕС - Politico

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен будет иметь «неограниченный контроль» над политикой ЕС после формирования нового состава ЕК. С таким утверждением выступило европейское издание Politico со ссылкой на анонимные источники среди чиновников ЕС.

«Она (фон дер Ляйен) будет еще сильнее контролировать все. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?» — приводит газета слова одного из них. По оценкам источников издания, после объявления нового состава ЕК «сразу же стало ясно», что ее глава получит «неограниченный контроль» над европейской политикой. Так, в числе еврокомиссаров «не осталось ни одного» политика, который бы критически относился к деятельности фон дер Ляйен, а влиятельные политики, включая француза Тьерри Бретона и нидерландца Франса Тиммерманса, покинули состав ЕК.

Как пишет Politico, фон дер Ляйен уже во время первого срока полномочий главы Еврокомиссии приобрела репутацию человека, принимающего решения в одностороннем порядке, выходящего за рамки ее должностных обязанностей и учитывающего мнение «лишь нескольких советников». «Думать, что она изменит свой стиль [управления во время второго срока полномочий] и оставит свою тягу к жесткому контролю, было бы по меньшей мере наивно», — считает источник издания на этом фоне.