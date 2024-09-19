На ТНТ 20 сентября выйдет прощальный выпуск Comedy Club

18:26 Источник: НГ-Online

Пресс-служба телеканала сообщила о закрытии программы накануне, в четверг 19 сентября. Последний выпуск программы начнется с официального заявления об этом резидента, ведущего и креативного продюсера шоу Гарика Харламова. Попрощаться с проектом придут» придут телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарёва, актеры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер ComedyClub Артур Джанибекян. А актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмёт у резидентов клуба прямо на сцене прощальное интервью.

Вера Цветкова