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НОВОСТИ

На ТНТ 20 сентября выйдет прощальный выпуск Comedy Club

18:26 19.09.2024 Источник: НГ-Online

Пресс-служба телеканала сообщила о закрытии программы накануне, в четверг 19 сентября. Последний выпуск программы начнется с официального заявления об этом резидента, ведущего и креативного продюсера шоу Гарика Харламова. Попрощаться с проектом придут» придут телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарёва, актеры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер ComedyClub Артур Джанибекян. А актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмёт у резидентов клуба прямо на сцене прощальное интервью.

Вера Цветкова

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