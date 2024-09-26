0
0
1
НОВОСТИ

Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка

18:13 26.09.2024

С сегодняшнего дня клиенты Сбера смогут оплатить покупки по биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении СберОнлайн к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.

Транзакцию со сторонней карты можно будет провести, просто посмотрев в камеру терминала Сбербанка. Оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка, клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.

При этом в декабре этого года Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг. После запуска «Оплата улыбкой» будет доступна и клиентам любого банка-эмитента карт, принимаемых на территории России.

«Оплата улыбкой» безошибочно идентифицирует личность клиента, а в качестве дополнительного фактора защиты Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определенной суммы.

Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года, и его популярность растет. Банк уже установил более 750 тыс. био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а к концу года их число вырастет до 1 млн.

«Сервис «Оплата улыбкой» набирает популярность, растет количество пользователей и транзакций. Мы слышим запросы клиентов на расширение возможностей оплаты по биометрии, – отметил Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг». – Если наш клиент привык платить в определенных местах картой другого банка, но хочет использовать сервис «Оплата улыбкой» – теперь такая возможность для него открыта. Мы также видим, что сервис становится интересен не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков. Уже в этом году мы планируем дать возможность всем жителям нашей страны, достигшим совершеннолетия, воспользоваться сервисом «Оплата улыбкой» вне зависимости от того, в каком банке обслуживается человек».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 26.09.2024
МФО ростовщического типа должны уходить с рынка — Набиуллина
0
105
17:12 26.09.2024
В Киеве считают, что после выборов в США ситуация для Украины ухудшится — Time
0
167
17:00 26.09.2024
Дума отклонила проект об обязательной регистрации электросамокатов
0
165
16:32 26.09.2024
Не менее 43 человек утонули во время священных омовений на востоке Индии
0
216
16:12 26.09.2024
ВСУ за сутки потеряли более 340 военнослужащих на курском направлении — МО РФ
0
230
16:00 26.09.2024
Странам мирового большинства нужно создать общую валюту — президент Экваториальной Гвинеи
0
263
15:32 26.09.2024
Никакого осязаемого «плана Зеленского» пока нет даже у Запада — Песков
0
278
15:12 26.09.2024
Повстанцы-туареги, действующие в Мали, получают поддержку от Украины — представитель
0
297
15:00 26.09.2024
Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о возможном прекращении огня в Ливане
0
278
14:32 26.09.2024
Иранский министр предложил связать электросети РФ с арабскими странами через Иран
0
311

Возврат к списку