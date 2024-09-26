Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка

18:13

С сегодняшнего дня клиенты Сбера смогут оплатить покупки по биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении СберОнлайн к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.

Транзакцию со сторонней карты можно будет провести, просто посмотрев в камеру терминала Сбербанка. Оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка, клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.

При этом в декабре этого года Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг. После запуска «Оплата улыбкой» будет доступна и клиентам любого банка-эмитента карт, принимаемых на территории России.

«Оплата улыбкой» безошибочно идентифицирует личность клиента, а в качестве дополнительного фактора защиты Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определенной суммы.

Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года, и его популярность растет. Банк уже установил более 750 тыс. био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а к концу года их число вырастет до 1 млн.

«Сервис «Оплата улыбкой» набирает популярность, растет количество пользователей и транзакций. Мы слышим запросы клиентов на расширение возможностей оплаты по биометрии, – отметил Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг». – Если наш клиент привык платить в определенных местах картой другого банка, но хочет использовать сервис «Оплата улыбкой» – теперь такая возможность для него открыта. Мы также видим, что сервис становится интересен не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков. Уже в этом году мы планируем дать возможность всем жителям нашей страны, достигшим совершеннолетия, воспользоваться сервисом «Оплата улыбкой» вне зависимости от того, в каком банке обслуживается человек».