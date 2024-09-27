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РФ не будет ограничивать доступ к своим мегаустановкам, как это делает ЦЕРН — Минобрнауки

13:00 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), ограничившая сотрудничество с российскими учеными, создала прецедент — в дальнейшем это дискриминационное решение может быть распространено на исследователей других стран. При этом Россия развивает свои мегасайенс-установки, но не намерена запрещать к ним доступ для исследователей отдельных национальностей, как это делает ЦЕРН, сказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

«У нас большая программа развития синхротронных и нейтронных исследований. <…> Я уверен, что каких-то дискриминаций по национальному признаку [при организации доступа к российским мегаустановкам зарубежных исследователей] точно у нас не будет», — сказал Секиринский корреспонденту ТАСС.

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