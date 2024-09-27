Второклассник в Индии стал жертвой ритуала черной магии

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второклассник частной школы в городе Хатрас центрального индийского штата Уттар-Прадеш погиб после ритуала черной магии, совершенного руководством учебного заведения ради его процветания. Об этом сообщили в местной полиции.

Правоохранители задержали пять человек, включая владельца школы, семья которого занималась оккультными практиками. Арестованы также его сын, занимавший должность директора школы, и трое учителей. «Мы арестовали пять человек. Ребенок был задушен с тем, чтобы принести процветание школе и обеспечить ее будущее», — сказал начальник полиции Хатраса Нипун Аггарвал. По данным правоохранителей, школа в последнее время сталкивалась с финансовыми проблемами, и обвиняемые полагали, что жертвоприношение их решит.

В ходе расследования выяснилось, что руководство школы запланировало ритуал еще на 6 сентября вместе с другим учащимся, однако мальчик поднял шум и убежал. 22 сентября директор школы вместе с сообщниками организовал повторную попытку совершения ритуала, они вывезли второклассника из школьного общежития и задушили. На месте преступления обнаружены эзотерические предметы. Полиция считает, что мотив преступления связан с суевериями.