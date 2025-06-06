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На полях саммита G7 Зеленский планирует встретиться с Трампом - Ермак

20:10 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи (G7). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Во время поездки Ермака в Вашингтон украинская делегация работала над их возможной встречей.

«Наш визит [в Вашингтон] был, в частности, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде», — заявил Ермак агентству Bloomberg.

Саммит стран Группы семи в этом году пройдет в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта) 15–17 июня.


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