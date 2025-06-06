0
0
0
НОВОСТИ

В новом сезоне Украину ждет дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба

18:50 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские аграрии столкнутся с дефицитом ржи в сезоне 2025/2026, это неизбежно приведет к подорожанию ржаного хлеба. Об этом заявил директор Союза мукомолов Украины Родион Рыбчинский.

«Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что в сезоне 2025/26 будет дефицит ржи. Уже сейчас на Украине частично перерабатывается польская рожь, а хлебопеки пользуются балтийской ржаной мукой. Это, к сожалению, наши реалии», — приводит его слова украинское издание NV.

«Сейчас цена украинской ржаной муки — 18 тыс. гривен (около 430 долларов) за тонну, из импортного сырья — около 20 тыс. гривен (около 480 долларов), тогда как в мае прошлого года ржаная мука стоила 10 тыс. гривен (240 долларов). Это не просто будет рост цены на ржаной хлеб — многие производители хлебобулочных изделий просто прекратят его выпекать», — подчеркнул Рыбчинский.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 06.06.2025
Росгвардия пресекла теракт с применением БПЛА на военном объекте в Рязанской области
0
166
17:12 06.06.2025
Люди с небольшими доходами сильнее всего страдают от высокой инфляции — Набиуллина
0
190
17:00 06.06.2025
РФ добилась серьезного прогресса по беспилотникам в последние годы — Путин
0
243
16:32 06.06.2025
Доля покупок жилья за собственные средства в РФ растет — Набиуллина
0
260
16:12 06.06.2025
Солдаты ВСУ стараются попасть в плен из-за успехов российской армии — харьковская ВГА
0
301
16:00 06.06.2025
Более 90% населения РФ находятся в зоне покрытия связью 4G — Григоренко
0
256
15:32 06.06.2025
Портал «Госуслуги» насчитывает более 1,6 тыс. услуг — Григоренко
0
313
15:12 06.06.2025
Песков указал, что ночной удар РФ по военным целям на Украине — это ответ Киеву
0
332
15:00 06.06.2025
В Кремле негативно оценили слова Мерца, что США освободили Германию от нацизма
0
347
14:32 06.06.2025
Кремль не согласен со словами Трампа о конфликте на Украине как о детской драке
0
380

Возврат к списку