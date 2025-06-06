В новом сезоне Украину ждет дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба
18:50 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что в сезоне 2025/26 будет дефицит ржи. Уже сейчас на Украине частично перерабатывается польская рожь, а хлебопеки пользуются балтийской ржаной мукой. Это, к сожалению, наши реалии», — приводит его слова украинское издание NV.
«Сейчас цена украинской ржаной муки — 18 тыс. гривен (около 430 долларов) за тонну, из импортного сырья — около 20 тыс. гривен (около 480 долларов), тогда как в мае прошлого года ржаная мука стоила 10 тыс. гривен (240 долларов). Это не просто будет рост цены на ржаной хлеб — многие производители хлебобулочных изделий просто прекратят его выпекать», — подчеркнул Рыбчинский.
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