0
0
134
НОВОСТИ

Святой престол выступает за прямые переговоры РФ и Украины

20:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Святой престол обеспокоен растущим насилием и расширением конфликтов, в том числе на Украине, и выступает на прямой диалог вовлеченных сторон. Об этом заявил, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

«Ситуация, сложившаяся в результате конфликта на Украине, требует срочных действий для предотвращения дальнейшей эскалации и создания пути к справедливому и мирному урегулированию. Хотя дипломатические усилия имеют решающее значение, очевидно, что военные подходы продолжают преобладать. Поэтому крайне важно найти способы для создания условий для прямого диалога между вовлеченными сторонами», — сказал иерарх.

Он также отметил, упомянув различные конфликтные ситуации от Африки до Кавказа, что во время конфликта часто наблюдается тенденция отдавать приоритет военной победе, а не стремлению к миру. «Это неизбежно приводит к динамическим неоправданным эскалациям и жертвам, особенно среди невинных людей. Таким образом, дипломатия обязана продолжать с упорством и настойчивостью искать пути переговоров с целью установления прочного мира», — добавил кардинал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 28.09.2024
Никто не может вмешиваться во внутренние дела стран под предлогом прав человека — Ван И
0
73
20:30 28.09.2024
Власти Грузии готовы сменить конституционную модель для объединения страны — Иванишвили
0
122
19:30 28.09.2024
В Вашингтоне ждали от Киева концепцию перемирия, а не «победы» — экс-посол Украины в США
0
240
19:00 28.09.2024
Замглавы КСИР Аббас Нилфорушан погиб в результате удара Израиля по Ливану
0
273
18:30 28.09.2024
ВСУ потеряли свыше 18 тыс. военных с начала боевых действий на курском направлении
0
456
18:00 28.09.2024
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
0
391
17:30 28.09.2024
Российские биатлонисты не допущены до участия в международном сезоне
0
343
17:00 28.09.2024
Лидер Ирана переведен в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы — Reuters
0
387
16:00 28.09.2024
ВС РФ накануне нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
0
476
15:00 28.09.2024
Туск заверил, что «ни один бобер не пострадал» на фоне борьбы с наводнением в Польше
0
478

Возврат к списку