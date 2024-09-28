Святой престол выступает за прямые переговоры РФ и Украины

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Святой престол обеспокоен растущим насилием и расширением конфликтов, в том числе на Украине, и выступает на прямой диалог вовлеченных сторон. Об этом заявил, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

«Ситуация, сложившаяся в результате конфликта на Украине, требует срочных действий для предотвращения дальнейшей эскалации и создания пути к справедливому и мирному урегулированию. Хотя дипломатические усилия имеют решающее значение, очевидно, что военные подходы продолжают преобладать. Поэтому крайне важно найти способы для создания условий для прямого диалога между вовлеченными сторонами», — сказал иерарх.

Он также отметил, упомянув различные конфликтные ситуации от Африки до Кавказа, что во время конфликта часто наблюдается тенденция отдавать приоритет военной победе, а не стремлению к миру. «Это неизбежно приводит к динамическим неоправданным эскалациям и жертвам, особенно среди невинных людей. Таким образом, дипломатия обязана продолжать с упорством и настойчивостью искать пути переговоров с целью установления прочного мира», — добавил кардинал.